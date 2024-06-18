«Двое человечков в модных шортиках»: в Екатеринбурге полиция разыскивает мужчин, оплативших покупки чужой картой

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18 июня в отдел полиции №3 Кировского района обратился гражданин, который сообщил о потере своей банковской карты, с нее неизвестные совершили покупки на сумму почти 25 тысяч рублей.Сообщается, что сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, где были совершены покупки и установили, что чужой картой расплачивались два человека, они приобрели различные товары, в том числе продукты питания и полотенца.В телеграм-канале «Патрульный участок» (имеет отношение к екатеринбургской полиции) охарактеризовали подозреваемых как «двух голубков» «в модных шортиках и кепочках», которые устроили «семейный шопинг» и «набрали вкусняшек и полотенец, которых видимо не хватало в их уютном гнездышке». Чем вызваны такие эмоциональные описания, неизвестно, помогают ли такие формулировки в поиске предполагаемых преступников – тоже неясно. Однако узнавших мужчин, которые использовали чужую карту, просят позвонить в полицию.