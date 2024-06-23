Синоптики предупредили о возможном граде в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Штормовое предупреждение продлили до завтра, 25 июня, сообщает телеграм-канал МЧС по Свердловской области, ссылаясь на синоптиков.Сообщается, что в регионе ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с.«При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», - напомнили спасатели и посоветовали звонить на 112 в экстренных случаях.