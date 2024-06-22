Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского политеха разработали способ диагностики болезни Альцгеймера

16.32 Понедельник, 24 июня 2024
Исследования последних 20 лет отмечают, что все больше людей подвержены болезням, связанным с головным мозгом, в том числе и болезни Альцгеймера (БА). По данным 2020 года во всем мире насчитывается около 50 млн человек, страдающих этим заболеванием. В 2015 году было около 33,9 млн, в 2008 году число больных было менее 30 млн человек. Цифры указывают на стремительную прогрессивность болезни. Ее распространенность, как ожидается, утроится в течение следующих 40 лет. Нейродегенеративные заболевания трудно поддаются точной диагностике, особенно на ранних стадиях. Несмотря на возможность выявления людей, генетически подверженных развитию БА, чаще всего предварительный диагноз ставится, когда нарушения когнитивных способностей человека становятся очевидными для врачей. Из-за отсутствия в настоящее время доступной терапии для предотвращения Альцгеймера, раннее ее выявление по-прежнему имеет первостепенное значение для отсрочки начала заболевания. Ученые ПНИПУ создали быстрый способ для диагностики болезни на различных этапах.

На разработку выдан патент № 2819148.

Разработка ученых Пермского политеха позволяет диагностировать болезнь Альцгеймера, когда её ещё можно замедлить или предотвратить. Способ основан на данных магнитной восприимчивости (МВ) вен головного мозга – физической величине, которая характеризует толщину вен. Магнитные свойства зависят от белка (гемоглобина). Сам по себе он обладает низкой МВ, и малое значение показателя означает, что кровь хорошо циркулирует по венам. В обратном случае – значение будет высоким: из-за утолщенных стенок вена становится узкой, и по ней проходит мало белка.

Эту характеристику можно определить с помощью контрастного вещества и магниторезонансного исследования определенного типа (необходим специальный режим и мощность МРТ-установки).

– Мы проанализировали данные 81 пациента, давших согласие на публикацию их медицинских сведений, и выяснили, что есть две вены, которые являются наиболее информативными. А именно: базальные вены и вены таламуса в левом и правом полушариях головного мозга. Ранее это было неизвестно. В этом заключается первое принципиальное отличие нашего метода от существующих, – поделился начальник управления организации научных исследований ПНИПУ Александр Алексеев.

Далее с информацией о магнитной восприимчивости используются функциональные зависимости и с помощью специальных алгоритмов определяется корень принятия решений. Это математический объект, который связывает большой объем данных и сводит их к нескольким значениям. В изобретенном способе они принимают три возможных варианта: CON (control) – человек не болен, AD (Alzheimer's disease), то есть присутствует болезнь Альцгеймера, и CON/AD, что соответствует неопределенности. В третьем случае пациенту необходимо дополнительное обследование с помощью других известных способов.

– Второе важное отличие – имея томографический снимок, мы смотрим не на конкретное значение магнитной восприимчивости, которое измеряется числом, например, 178, а на категорию этого показателя – низкая, средняя или высокая. И затем по набору значений МВ вены таламуса и базальной вены в левом и правом полушариях мы последовательно определяем их сочетание и качественное состояние мозга, которому соответствует три возможных значения корня принятия решения, – дополнил ученый.

Следует отметить, что из 81 варианта всего лишь 4 сочетания показателей будут приводить к результату CON/AD. Это означает, что только в 5% случаев потребуются дополнительные исследования, соответственно в 95% случаев диагноз будет поставлен с помощью корня принятия решений.

– Рассчитанная по реальным данным пациентов функция устанавливает связь между 256 возможными сочетаниями МВ в четырех венах. Врачу очень сложно запомнить столько вариантов, среди которых нет общего правила. Например, нельзя однозначно судить, что высокое значение МВ у какой-то одной вены означает наличие болезни у пациента. Головной мозг устроен намного сложнее, и в своем исследовании мы это доказали. Необходимо смотреть на обе вены в комплексе, причем учитывать их состояние в левом и правом полушариях, – объясняет Александр Алексеев.

Политехники разработали специальную таблицу. Врач, анализируя показатели МРТ, определяет категорию магнитной восприимчивости (1 - малая, 2 - средняя, 3 - высокая) у каждой из четырех вен. Получается комбинация из четырех цифр, которую остается расшифровать по готовому простому алгоритму. Так получается итоговое значение. Но окончательный диагноз все равно ставит врач, поскольку метод носит вероятностный характер, и его достоверность составляет 78%.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге провели полицейский рейд возле ТЦ «Антей»
22 июня 2024
В опросе по поводу переименования площади Ленина в Ирбите проголосовало больше людей, чем живет в городе
17 июня 2024
С начала сезона клещи покусали 18,6 тысячи свердловчан
18 июня 2024
Клещи в Екатеринбурге покусали уже более 5 тысяч человек
17 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Ночь музеев» собрала ценителей

К всероссийской акции в Прикамье подготовили множество специальных программ
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:32 Ученые Пермского политеха разработали способ диагностики болезни Альцгеймера
10:22 В День памяти и скорби в Перми у мемориала Скорбящей прошла панихида
14:23 Для 82% россиян важно поддерживать значимость Дня памяти и скорби
09:35 Росреестр разъясняет, как оплатить госпошлину
09:29 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
21:24 Исследование: сайты инвестиций и популярных брендов мошенники подделывают чаще всего
12:48 Валерий Сухих: Программа совершенствуется, и это приносит положительные результаты
11:45 Валерий Сухих: Новая налоговая мера станет значимой поддержкой не только для предприятий, но и для техникумов и колледжей
10:29 С пермского предпринимателя взыскан судебный штраф за уклонение от уплаты налогов
16:35 Состав из цемента и «сшитого» полимера ученых Пермского политеха и ПермНИПИнефть предотвратит катастрофические осложнения при строительстве скважин
12:31 Под контролем судебных приставов ООО «Алендвик» привело в порядок защитное сооружение гражданской обороны
14:46 Росреестр Прикамья разъясняет, что нужно знать при электронных сделках с недвижимостью
14:42 Ученые Пермского политеха разработали технологию получения умного минерального удобрения длительного действия
10:32 Боец СВО из Пермского края, вернувшись домой, избавился от долгов
17:43 Участники конных состязаний в Барде получили призы от спикера Валерия Сухих
15:44 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли построить магазин на земельном участке для ИЖС
15:41 Валерий Сухих: Несмотря на экономическую направленность Стратегии, в центре всего – человек, жители Пермского края
10:55 ГУ ФССП - о преимуществах предъявления исполнительных документов в электронном виде
15:08 Росреестр в Пермском крае планирует обследовать более шестисот пунктов государственной геодезической сети
10:55 В День города двое пермяков официально стали Почетными гражданами Перми
10:17 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK