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Потасовка с дракой на ножах и стрельбой произошла в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В субботу, 22 июня, вечером в центре Екатеринбурга возле клуба на улице Добролюбова произошла потасовка с дракой на ножах и стрельбой. Полиция уже проводит проверку.
Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно. По данным URA.RU, охранник попытался успокоить, предположительно, одного из гостей клуба, но получил от него удар ножом. Сообщается, что успокоить дебошира удалось при помощи перцового баллончика и травматического пистолета.
В пресс-группе УМВД по городу сообщили, что все участники конфликта уже установлены и что жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, госпитализация ему не потребовалась.
Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно. По данным URA.RU, охранник попытался успокоить, предположительно, одного из гостей клуба, но получил от него удар ножом. Сообщается, что успокоить дебошира удалось при помощи перцового баллончика и травматического пистолета.
В пресс-группе УМВД по городу сообщили, что все участники конфликта уже установлены и что жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, госпитализация ему не потребовалась.
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