



— сообщает синоптик Осадки: 23 мм (днем) — суточный рекорд количества осадков для 22 июня, предыдущий — 22 мм (1942 год),

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбург 22 июня столкнулся с самым сильным ливнем за последние 82 года. В этот день на город обрушился мощный ливень, в результате которого улицы Екатеринбурга были затоплены, а количество выпавших осадков достигло рекордной отметки в 23 миллиметра.Такое количество осадков за сутки стало абсолютным рекордом для этой даты, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 1942 году. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».