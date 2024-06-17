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Екатеринбург 22 июня столкнулся с самым сильным ливнем за последние 82 года
Фото: Андрей Гоголев
Екатеринбург 22 июня столкнулся с самым сильным ливнем за последние 82 года. В этот день на город обрушился мощный ливень, в результате которого улицы Екатеринбурга были затоплены, а количество выпавших осадков достигло рекордной отметки в 23 миллиметра.
Такое количество осадков за сутки стало абсолютным рекордом для этой даты, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 1942 году. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
Такое количество осадков за сутки стало абсолютным рекордом для этой даты, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в 1942 году. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
Осадки: 23 мм (днем) — суточный рекорд количества осадков для 22 июня, предыдущий — 22 мм (1942 год),
— сообщает синоптик
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