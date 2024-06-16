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Специалисты МЧС 24 июня проведут учения в «Кольцово»

11.44 Понедельник, 24 июня 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Специалисты свердловского управления МЧС намерены сегодня, 24 июня, провести пожарные учения в аэропорту «Кольцово». Об этом сообщает пресс-служба пожарных.

«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,

– говорится в сообщении огнеборцев.


Там также подчеркивается, что учения не повлияют на работу аэропорта. Ранее подобные учения в авиагавани уже проводились.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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17:15 Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка пришла в сознание
17:05 В Екатеринбурге вырубили часть соснового леса, где растут растения из Красной книги
15:39 Прокуратура организовала проверку после падения ребенка из окна в Нижнем Тагиле
13:54 Екатеринбург 22 июня столкнулся с самым сильным ливнем за последние 82 года
13:04 МЧС выпустило штормовое предупреждение для Свердловской области на 23 и 24 июня
11:56 В Нижнем Тагиле прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от пламени Вечного огня
20:57 В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице Зенитчиков
20:44 В Екатеринбурге провели полицейский рейд возле ТЦ «Антей»
19:42 В Екатеринбурге суд вынес приговор военнослужащему, осудив его на 14 лет за избиение до смерти коллеги из армии
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