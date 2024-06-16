Специалисты МЧС 24 июня проведут учения в «Кольцово»





– говорится в сообщении огнеборцев. «Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты свердловского управления МЧС намерены сегодня, 24 июня, провести пожарные учения в аэропорту «Кольцово». Об этом сообщает пресс-служба пожарных.Там также подчеркивается, что учения не повлияют на работу аэропорта. Ранее подобные учения в авиагавани уже проводились.