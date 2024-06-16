Возрастное ограничение 18+
Специалисты МЧС 24 июня проведут учения в «Кольцово»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Специалисты свердловского управления МЧС намерены сегодня, 24 июня, провести пожарные учения в аэропорту «Кольцово». Об этом сообщает пресс-служба пожарных.
Там также подчеркивается, что учения не повлияют на работу аэропорта. Ранее подобные учения в авиагавани уже проводились.
«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,
– говорится в сообщении огнеборцев.
Там также подчеркивается, что учения не повлияют на работу аэропорта. Ранее подобные учения в авиагавани уже проводились.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловском ГУФСИН рассказали об учениях по освобождению заложников на фоне захвата заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024
16 июня 2024
В Свердловской области потушили все лесные пожары
21 июня 2024
21 июня 2024