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МЧС выпустило штормовое предупреждение для Свердловской области на 23 и 24 июня
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС предупреждают жителей региона о грозах, очень сильных дождях, сильных ливнях, крупном граде и шквалистом усилении ветра до 25 м/с 23 и 24 июня.
Спасатели призывают отказываться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, запланированных в эти дни.
В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112».
Спасатели призывают отказываться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, запланированных в эти дни.
В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий,
– напоминают сотрудники МЧС
В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112».
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