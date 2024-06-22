МЧС выпустило штормовое предупреждение для Свердловской области на 23 и 24 июня





– напоминают сотрудники МЧС В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности. Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении МЧС предупреждают жителей региона о грозах, очень сильных дождях, сильных ливнях, крупном граде и шквалистом усилении ветра до 25 м/с 23 и 24 июня.Спасатели призывают отказываться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, запланированных в эти дни.В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112».