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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением бездомной стаи на ребёнка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением стаи бездомных собак в Екатеринбурге, где бездомные животные погнались за гулявшими на улице детьми и покусали одного из них.
Известно, что региональное следственное управление СКР уже проводит проверку.
«Врачи диагностировали рваные раны и ушибы. Отмечается бездействие местной администрации, в которую уже поступало обращение, связанное с животными»,
– говорится в сообщении Следкома.
Известно, что региональное следственное управление СКР уже проводит проверку.
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