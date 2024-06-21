Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением бездомной стаи на ребёнка в Екатеринбурге





– говорится в сообщении Следкома. «Врачи диагностировали рваные раны и ушибы. Отмечается бездействие местной администрации, в которую уже поступало обращение, связанное с животными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением стаи бездомных собак в Екатеринбурге, где бездомные животные погнались за гулявшими на улице детьми и покусали одного из них.Известно, что региональное следственное управление СКР уже проводит проверку.