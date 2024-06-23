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Глава СКР поручил провести проверку в связи с выпадением малышки из окна в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с падением двухгодовалой малышки из Нижнего Тагила со второго этажа. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в субботу, 22 июня. Известно, что в этот момент с малышкой находилась её мама, лишённая родительских прав. Отец, который воспитывает девочку, находился в магазине. По некоторым данным, женщина, которая должна была следить за дочерью, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что это не единственный случай выпадения ребёнка из окна, который произошёл в минувшие выходные. Ещё одна девочка – пяти лет – выпала из окна в Серове.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в субботу, 22 июня. Известно, что в этот момент с малышкой находилась её мама, лишённая родительских прав. Отец, который воспитывает девочку, находился в магазине. По некоторым данным, женщина, которая должна была следить за дочерью, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Председатель следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что это не единственный случай выпадения ребёнка из окна, который произошёл в минувшие выходные. Ещё одна девочка – пяти лет – выпала из окна в Серове.
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