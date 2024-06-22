В Екатеринбурге провели полицейский рейд возле ТЦ «Антей»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 22 июня, екатеринбургская полиция провела рейд в Октябрьском районе с целью выявления правонарушений. Особое внимание было уделено территории около ТЦ «Антей». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Свердловской области.В рейде участвовали ППСП, ДПиКИГ, ОВМ, ДПС, участковые, кинологи и народные дружинники. В ходе рейда было проверено 287 человек. Среди них выявлен подросток 2005 года рождения, находящийся на учете в полиции. Составлены два протокола за нарушение миграционного законодательства, два протокола за мелкое хулиганство и три протокола за распитие алкогольных напитков в общественном месте.Кроме того, сотрудниками ДПС было выявлено трое автовладельцев, управлявших транспортными средствами с техническими неисправностями. По всем фактам были возбуждены административные производства.