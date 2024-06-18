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Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о море рыбы под Билимбаем
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о море рыбы в реке Чусовая около посёлка Билимбай в Первоуральском городском округе.
Напомним, что ранее на качество мутную воду из-под крана жаловались жители Полевского, которые получают воду из реки Чусовой. Тогда представители ресурсоснабжающей организацией заявили, что ухудшение качества воды связно с дождями. При этом утверждается, что воду можно пить.
Позже стало известно, что в Чусовую могут попадать вредные вещества, оставшиеся на берегу реки на месте незаконного полигона, куда зимой вывозили снег, после его таяния
«К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, что ранее на качество мутную воду из-под крана жаловались жители Полевского, которые получают воду из реки Чусовой. Тогда представители ресурсоснабжающей организацией заявили, что ухудшение качества воды связно с дождями. При этом утверждается, что воду можно пить.
Позже стало известно, что в Чусовую могут попадать вредные вещества, оставшиеся на берегу реки на месте незаконного полигона, куда зимой вывозили снег, после его таяния
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