В Нижнем Тагиле прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от пламени Вечного огня





— сообщает прокуратура Свердловской области Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от Вечного огня. Инцидент произошел 22 июня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Нижнем Тагиле.Согласно сообщениям СМИ, неизвестная женщина попыталась использовать пламя Вечного огня в качестве зажигалки для своей сигареты, игнорируя замечания прохожих. На эти сообщения обратила внимание прокуратура.