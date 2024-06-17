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В Нижнем Тагиле прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от пламени Вечного огня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от Вечного огня. Инцидент произошел 22 июня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Нижнем Тагиле.
Согласно сообщениям СМИ, неизвестная женщина попыталась использовать пламя Вечного огня в качестве зажигалки для своей сигареты, игнорируя замечания прохожих. На эти сообщения обратила внимание прокуратура.
Согласно сообщениям СМИ, неизвестная женщина попыталась использовать пламя Вечного огня в качестве зажигалки для своей сигареты, игнорируя замечания прохожих. На эти сообщения обратила внимание прокуратура.
Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины, а также проведение доследственной проверки по данному факту,
— сообщает прокуратура Свердловской области
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