Ребёнок, в которого в ревдинском парке во время велотрюка отлетела горящая цепь, отделался лёгким ожогом и испугом





передают слова папы мальчика в «Ревдинском рабочем». «Опалило волосы. Остался лёгкий ожог, скорая была, ребёнка осмотрели. Бодр и весел. Испугался, конечно. Врач посмотрел, пощупал, оглядел, с ребёнком пообщался. Все хорошо»,





– сказал Василий Сидинкин. «В этот раз, с технической точки зрения, никаких нововведений тоже не было. Вероятной причиной инцидента стало низкое качество каната, что невозможно определить визуально. Мы приносим извинения зрителям за испорченное настроение, а также ребятам, которым искрами опалило волосы и испачкало футболку. Слава богу, обошлось без травм»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ревдинском парке Дворца культуры во экстрим-шоу TRIAL BROTHERS, когда велосипедист перепрыгивал через горящую цепь, она оборвалась и улетела в сторону зрителей и задела мальчика. Сообщается, что он отделался лёгким ожогом.В городской больнице Ревды информацию подтвердили, сообщив, что в приёмный покой с ожогами никто не обращался.Руководитель велошоу Василий Сидинкин рассказал, что они уже 20 лет выполняют трюк с горящим тросом и что раньше подобных происшествий не было.