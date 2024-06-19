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Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка пришла в сознание
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Дизайнер Эльнара Дворникова пришла в реанимации в сознание, но говорить не может, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму пострадавшей.
Состояние Дворниковой при этом остаётся крайне тяжёлым, ей сделали две операции, одна из них на позвоночнике.
Напомним, вертолёт Robinson R44, принадлежащий семье предпринимателей из Билимбая, потерпел крушение в лесу в пяти километрах от этого посёлка 12 июня. Пилот Игорь Чистовский получил менее тяжёлые травмы, чем Дворникова, он был после аварии в сознании, но также попал в больницу.
Состояние Дворниковой при этом остаётся крайне тяжёлым, ей сделали две операции, одна из них на позвоночнике.
Напомним, вертолёт Robinson R44, принадлежащий семье предпринимателей из Билимбая, потерпел крушение в лесу в пяти километрах от этого посёлка 12 июня. Пилот Игорь Чистовский получил менее тяжёлые травмы, чем Дворникова, он был после аварии в сознании, но также попал в больницу.
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