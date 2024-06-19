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Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка пришла в сознание

17.15 Воскресенье, 23 июня 2024
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Дизайнер Эльнара Дворникова пришла в реанимации в сознание, но говорить не может, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму пострадавшей.

Состояние Дворниковой при этом остаётся крайне тяжёлым, ей сделали две операции, одна из них на позвоночнике.

Напомним, вертолёт Robinson R44, принадлежащий семье предпринимателей из Билимбая, потерпел крушение в лесу в пяти километрах от этого посёлка 12 июня. Пилот Игорь Чистовский получил менее тяжёлые травмы, чем Дворникова, он был после аварии в сознании, но также попал в больницу.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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11:56 В Нижнем Тагиле прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от пламени Вечного огня
20:57 В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице Зенитчиков
20:44 В Екатеринбурге провели полицейский рейд возле ТЦ «Антей»
19:42 В Екатеринбурге суд вынес приговор военнослужащему, осудив его на 14 лет за избиение до смерти коллеги из армии
17:27 В Свердловской области неосторожность пожилого водителя привела к травмированию двух детей на пешеходном переходе
15:30 Один из ресторанов Екатеринбурга вынужден изменить формат работы из-за реконструкции цирка
14:45 Свердловские спасатели предупреждают о грозах, граде, сильном ветре и дожде 23 июня
14:34 В Екатеринбурге зооспасатели помогли собаке, которая застряла в колодце
12:47 Япония наложила санкции на «Уралвагонзавод» и «Уралтрансмаш»
12:38 В Екатеринбурге провели рейд в миграционном центре
11:10 В Верхней Пышме пожарные спасли 15 человек, в том числе восемь детей
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15:34 В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
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