Прокуратура организовала проверку после падения ребенка из окна в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна жилого дома. Инцидент произошел в субботу, 22 июня.Как сообщает прокуратура Свердловской области, инцидент случился в многоквартирном доме по улице Свердлова. Двухлетняя девочка, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна на втором этаже. В момент происшествия ребенок находился с матерью, лишенной родительских прав. Отец девочки воспитывает ее один, и в момент падения ребенка из окна находился в магазине.Ребенок был немедленно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.