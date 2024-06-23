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За сутки произошло два случая падения детей из окон в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки произошло два случая падения детей из окон. В Нижнем Тагиле 2-летняя девочка получила травмы после падения из окна на втором этаже. В момент происшествия ребенок был дома с матерью. Она ранее была лишена родительских прав.
Второй случай произошел в городе Серов, где из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка, которая была в квартире с родителями. По информации лечащего врача состояние ребенка удовлетворительное. Об этом сообщил телеграм-канал «Это Серов, детка».
По обоим фактам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Второй случай произошел в городе Серов, где из окна третьего этажа выпала 5-летняя девочка, которая была в квартире с родителями. По информации лечащего врача состояние ребенка удовлетворительное. Об этом сообщил телеграм-канал «Это Серов, детка».
По обоим фактам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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