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В Нижнем Тагиле с крыши девятиэтажки сорвался подросток
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В воскресенье, 23 июня, в Нижнем Тагиле произошла трагедия: на Вагонке, сорвавшись с крыши девятиэтажки, погиб подросток. Как он смог попасть на крышу дома, не уточняется.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», это произошло примерно в 20.30 на Ленинградском проспекте, где находятся общежития. По словам очевидцев, юноша умер до приезда скорой. Прибывшие медики осмотрели тело и закрыли его.
В полиции и следственном комитете от комментариев воздержались.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», это произошло примерно в 20.30 на Ленинградском проспекте, где находятся общежития. По словам очевидцев, юноша умер до приезда скорой. Прибывшие медики осмотрели тело и закрыли его.
В полиции и следственном комитете от комментариев воздержались.
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