В Нижнетуринском детском доме-интернате умер ребёнок с инвалидностью





– сообщили в ведомстве. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова скорой медицинской помощи, оказание доврачебной помощи. Кроме того, будет проанализирована укомплектованность персоналом учреждения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура ЗАТО Лесной сообщила о начале проверки в связи со смертью ребёнка с инвалидностью в Нижнетуринском детском доме-интернате для умственно особенных детей. Трагедия произошла в воскресенье, 23 июня.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ребёнка без признаков жизни обнаружила одна из младших медицинских сестёр. Это произошло примерно в 15.15 после процедуры кормления, которая проходит прямо в палатах – медсестры начинают кормить детей в 14.00. Известно, что рядом с телом ребёнка были рвотные массы.