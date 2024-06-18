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В Нижнетуринском детском доме-интернате умер ребёнок с инвалидностью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура ЗАТО Лесной сообщила о начале проверки в связи со смертью ребёнка с инвалидностью в Нижнетуринском детском доме-интернате для умственно особенных детей. Трагедия произошла в воскресенье, 23 июня.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ребёнка без признаков жизни обнаружила одна из младших медицинских сестёр. Это произошло примерно в 15.15 после процедуры кормления, которая проходит прямо в палатах – медсестры начинают кормить детей в 14.00. Известно, что рядом с телом ребёнка были рвотные массы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ребёнка без признаков жизни обнаружила одна из младших медицинских сестёр. Это произошло примерно в 15.15 после процедуры кормления, которая проходит прямо в палатах – медсестры начинают кормить детей в 14.00. Известно, что рядом с телом ребёнка были рвотные массы.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В том числе будет проверена своевременность вызова скорой медицинской помощи, оказание доврачебной помощи. Кроме того, будет проанализирована укомплектованность персоналом учреждения»,
– сообщили в ведомстве.
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