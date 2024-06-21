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В шорт-лист кандидатов на звание Почётного гражданина Екатеринбурга попали четыре человека
Фото: Владислав Постников
Как стало известно Вечерним ведомостям, специальная комиссия сегодня отобрала из 16 кандидатов, про которых писали здесь на прошлой неделе, четверых.
Ими стали:
— Татьяна Галимова, директор гимназии №104 («Классическая гимназия»);
— Анатолий Павлов, председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина», член президиума политсовета свердловского отделения партии «Единая Россия», председатель Свердловского регсовета общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», экс-депутат заксобрания Свердловской области (2011–2016);
— Александр Пантыкин, советский и российский рок-музыкант, композитор, «Дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс», основатель екатеринбургского «Живого театра»;
— Жорж Токарев, ветеран ВОВ, бывший командир отделения пулеметного взвода в Полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля, участник Парада Победы в Москве в 1945 году, охранник Иосифа Сталина в 1946 году, в послевоенные годы — участник всех операций, связанных с борьбой с националистическим подпольем в Западной Украине, Молдавии республиках Прибалтики, Закавказья.
Гордума Екатеринбурга в 2024 году должна будет присвоить звание почётного гражданина кому-то одному из этих кандидатов (в неюбилейные годы звание почётного гражданина Екатеринбурга присваивается только одному человеку).
Ими стали:
— Татьяна Галимова, директор гимназии №104 («Классическая гимназия»);
— Анатолий Павлов, председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина», член президиума политсовета свердловского отделения партии «Единая Россия», председатель Свердловского регсовета общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления», экс-депутат заксобрания Свердловской области (2011–2016);
— Александр Пантыкин, советский и российский рок-музыкант, композитор, «Дедушка уральского рока», лидер группы «Урфин Джюс», основатель екатеринбургского «Живого театра»;
— Жорж Токарев, ветеран ВОВ, бывший командир отделения пулеметного взвода в Полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля, участник Парада Победы в Москве в 1945 году, охранник Иосифа Сталина в 1946 году, в послевоенные годы — участник всех операций, связанных с борьбой с националистическим подпольем в Западной Украине, Молдавии республиках Прибалтики, Закавказья.
Гордума Екатеринбурга в 2024 году должна будет присвоить звание почётного гражданина кому-то одному из этих кандидатов (в неюбилейные годы звание почётного гражданина Екатеринбурга присваивается только одному человеку).
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