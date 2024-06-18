В Каменске-Уральском завершилось расследование убийства 16-летней местной жительницы

– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Он силой затащил её в лесополосу и попытался совершить изнасилование. Однако потерпевшая оказала фигуранту активное сопротивление, стала громко кричать. Тогда, опасаясь быть привлечённым в дальнейшем к ответственности, обвиняемый решил совершить убийство несовершеннолетней. Он расправился с ней путём удушения»,