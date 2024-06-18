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В Каменске-Уральском завершилось расследование убийства 16-летней местной жительницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области завершилось расследование убийства 16-летней жительницы Каменска-Уральского. Уголовное дело в отношении обвиняемого передали в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемый в ночь на 9 августа 2023 года стал преследовать ранее незнакомую девушку с целью совершить в отношении неё преступление сексуализированного характера, пока не обогнал её, выбрав менее людное место рядом с лесополосой, куда он потом потащил свою жертву.
После того, как девушка скончалась, мужчина, как полагают следователи, украл её мобильный телефон и несколько тысяч рублей, которые у погибшей были при себе.
Напомним, тело школьницы обнаружили вечером 9 августа в лесополосе в черте города, в нескольких метрах от тротуарной дорожки, пролегающей к лесопарковой зоне. Предварительной причиной смерти девушки тогда была названа передозировка запрещенными веществами.
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти подростка, на которых было видно, как за девушкой ехал мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего предъявили обвинение в краже и убийстве. Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству стал отрицать, настаивая на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь». Позже в СМИ опубликовали показания обвиняемого, в которых обвиняемый признается, что он «решил придушить» девушку.
По версии следствия, обвиняемый в ночь на 9 августа 2023 года стал преследовать ранее незнакомую девушку с целью совершить в отношении неё преступление сексуализированного характера, пока не обогнал её, выбрав менее людное место рядом с лесополосой, куда он потом потащил свою жертву.
«Он силой затащил её в лесополосу и попытался совершить изнасилование. Однако потерпевшая оказала фигуранту активное сопротивление, стала громко кричать. Тогда, опасаясь быть привлечённым в дальнейшем к ответственности, обвиняемый решил совершить убийство несовершеннолетней. Он расправился с ней путём удушения»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
После того, как девушка скончалась, мужчина, как полагают следователи, украл её мобильный телефон и несколько тысяч рублей, которые у погибшей были при себе.
Напомним, тело школьницы обнаружили вечером 9 августа в лесополосе в черте города, в нескольких метрах от тротуарной дорожки, пролегающей к лесопарковой зоне. Предварительной причиной смерти девушки тогда была названа передозировка запрещенными веществами.
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти подростка, на которых было видно, как за девушкой ехал мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего предъявили обвинение в краже и убийстве. Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству стал отрицать, настаивая на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь». Позже в СМИ опубликовали показания обвиняемого, в которых обвиняемый признается, что он «решил придушить» девушку.
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