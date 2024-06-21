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В День памяти и скорби в Перми у мемориала Скорбящей прошла панихида
По благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, у мемориала «Скорбящая» была совершена панихида по убиенным воинам, а также скончавшимся в госпиталях и в плену.
Заупокойное богослужение совершил настоятель храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира города Перми протоиерей Леонид Тукалов. Отцу Леониду сослужили отцы благочинные и настоятели храмов Перми.
Также помолиться о упокоении душ своих близких, отдавших жизни за мир в Отечестве, пришли жителей краевой столицы. По окончании панихиды было совершено возложение цветов к монументу «Скорбящая мать».
День памяти и скорби в 2024 году совпал с Троицкой родительской субботой. Во всех храмах Пермской епархии в этот день также состоялись заупокойные богослужения обо всех усопших православных христианах, в том числе на поле брани жизнь свою за Отечество положивших.
Заупокойное богослужение совершил настоятель храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира города Перми протоиерей Леонид Тукалов. Отцу Леониду сослужили отцы благочинные и настоятели храмов Перми.
Также помолиться о упокоении душ своих близких, отдавших жизни за мир в Отечестве, пришли жителей краевой столицы. По окончании панихиды было совершено возложение цветов к монументу «Скорбящая мать».
День памяти и скорби в 2024 году совпал с Троицкой родительской субботой. Во всех храмах Пермской епархии в этот день также состоялись заупокойные богослужения обо всех усопших православных христианах, в том числе на поле брани жизнь свою за Отечество положивших.
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