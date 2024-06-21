В День памяти и скорби в Перми у мемориала Скорбящей прошла панихида

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, у мемориала «Скорбящая» была совершена панихида по убиенным воинам, а также скончавшимся в госпиталях и в плену.Заупокойное богослужение совершил настоятель храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира города Перми протоиерей Леонид Тукалов. Отцу Леониду сослужили отцы благочинные и настоятели храмов Перми.Также помолиться о упокоении душ своих близких, отдавших жизни за мир в Отечестве, пришли жителей краевой столицы. По окончании панихиды было совершено возложение цветов к монументу «Скорбящая мать».День памяти и скорби в 2024 году совпал с Троицкой родительской субботой. Во всех храмах Пермской епархии в этот день также состоялись заупокойные богослужения обо всех усопших православных христианах, в том числе на поле брани жизнь свою за Отечество положивших.