Водители трамваев Екатеринбурга сразятся в конкурсе

19:04 | 5.08.2018

ekburg.tv

В Екатеринбурге стартует финал конкурса «Лучший водитель трамвая», в котором принимают участие 9 человек. Уже завтра состоится теоретическая часть конкурса, а в среду, 8 августа, пройдет практическая часть.



По информации пресс-службы ЕМУП «ТТУ», в финале конкурса принимают участие призеры первого этапа, который прошел в трех трамвайных депо Екатеринбурга.



Отметим, что победители этого состязания получат право представлять Екатеринбург на всероссийских стартах профессионального мастерства водителей «Лучший водитель трамвая».