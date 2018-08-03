В Екатеринбурге на трамвайных путях умер мужчина

11:10 | 5.08.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

Вчера, 4 августа, вечером в Железнодорожном районе Екатеринбурга на трамвайной остановке «Ватутина» скончался 40-летний мужчина.



Смерть настигла мужчину, когда тот переходил пути. По предварительным данным, смерть не криминального характера: вероятно, причиной скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.



Из-за этой смерти движение трамваев в обоих направлениях было временно закрыто.