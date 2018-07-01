Юлия Михалкова хочет стать депутатом екатеринбургской думы

17:04 | 20.07.2018

yandex.ru

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выдвинула свою кандидатуру на выборы в думу Екатеринбурга. Она подала заявление по 9-му избирательному округу (Ленинский район) как независимый кандидат.



— Я люблю свой город. Ленинский район — лицо города, здесь живет много моих друзей, которые, надеюсь, меня поддержат. Городу, который развивается, нужна новая, живая, неравнодушная дума. Мои приоритеты — это дети, городская среда, благоустройство, озеленение центра, — цитирует Михалкову ЕТВ.



Как кандидату на выборы в городскую думу Михалковой предстоит собрать 300 подписей. На это у актрисы есть пять дней.



Напомним, что выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут 9 сентября.