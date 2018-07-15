В День города центр Екатеринбурга разделят на несколько тематических пространств

10:27 | 17.07.2018

В 2018 году власти Екатеринбурга решили изменить концепцию празднования Дня города, об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.



В День города, который пройдет 18 августа, в центре Екатеринбурга проведут зонирование с разделением на тематические пространства.



— В этом году мы решили продемонстрировать несколько иной подход, иной концепт. Мы решили провести зонирование в центральной части города и организовать несколько тематических пространств. Ну, например, в Историческом сквере будет организовано театральное пространство, то есть весь день оно будет представлять собой некий праздничный театральный балаган. Мы приглашаем с этой целью к нам в город порядка 150 артистов из 29 театров с пяти континентов, — рассказал Михаил Матвеев.



На площади 1905 года будет создано музыкальное пространство. Здесь можно будет услышать все жанры, начиная с духовых оркестров и заканчивая джазом и роком.



На Октябрьской площади появится танцевальное пространство, на улице 8 Марта — арт-пространство, в Литературном квартале — пространство детства, на улице Пушкина — спортивное пространство с прыжками в высоту с шестом. Праздник завершится единой городской дискотекой и фестивалем фейерверков.



Напомним, что в этом году уральской столице исполняется 295 лет.