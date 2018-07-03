Екатеринбуржцы могут войти в Книгу рекордов Гиннеса, выстроив башню из монет

16:55 | 5.07.2018

finance.tut.by

2 августа у капсулы времени на Плотинке пройдет благотворительная акция «Строители будущего», посвященная 295-летию Екатеринбурга и Дню строителя.



Для горожан подготовили конкурсы, дегустацию специальной каши для строителей и благотворительный аукцион по продаже картины. Также будет организован концерт, на котором выступит российская группа Wearepolice, гимнастка Мария Филатова, эквилибрист Егор Попов.



Кроме того, в рамках мероприятия горожане смогут побить два рекорда книги Гиннеса: на выстраивание на руке башни из монет (для установления рекорда необходимо более 69 монет) и на самую большую пирамиду из монет.



Екатеринбуржцам предлагают принести с собой современные монеты любого достоинства. Также можно принести детские товары и денежные средства, которые поступят в благотворительный фонд «Мы вместе» для лечения больных детей.



Мероприятие пройдет с 17:00 до 19:00.