На кресло мэра Екатеринбурга претендуют уже 10 человек

14:14 | 4.07.2018

Фото: ru.wikipedia.org

Документы для участия в конкурсе по выборам главы Екатеринбурга подали уже десять человек. Сегодня стало известно, что в конкурсе примут участие начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин и председатель правления НКО «Граждане России — за закон» (ГРОЗА) Аркадий Халявин.



Напомним, что на мэрское кресло также претендуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович и первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.



Прием заявлений на участие в конкурсе продлится до 6 июля включительно.