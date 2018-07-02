Новости дня
14:14 | 4.07.2018
Фото: ru.wikipedia.org
На кресло мэра Екатеринбурга претендуют уже 10 человек
Напомним, что на мэрское кресло также претендуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович и первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.
Прием заявлений на участие в конкурсе продлится до 6 июля включительно.
© «Вечерние Ведомости»
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