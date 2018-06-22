В водонапорной башне в Екатеринбурге открылась кофейня

18:48 | 26.06.2018

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После реконструкции открылась екатеринбургская водонапорная башня. Правда, пока обустроен только первый этаж, где разместилась кофейня. Кстати, в этой кофейне на стаканчиках будут печатать исторические факты о городе.



В планах — проведение экскурсий по истории становления и реконструкции Плотинки на втором этаже водонапорной башни. Третий этаж башни будет открыт как смотровая площадка.



Отметим, что полная реставрация башни завершится после 15 июля.