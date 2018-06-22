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14:31 | 26.06.2018
Свердловский облсуд оставил под стражей экс-оперативника УМВД по Екатеринбургу, осужденного за взятку
Бывший сотрудник полиции был признан виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение через посредника взятки, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. На стадии предварительного расследования он заключил так называемую сделку со следствием. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 8 годам лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Однако наказание не устроило ни одну из сторон, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В апелляционной инстанции прокуратура и представитель защиты просили суд смягчить наказание для Красникова, назначив лишение свободы условно, но со штрафом в размере 10 миллионов рублей. В апелляционном представлении прокурор отметил, что Красников заключил со следствием досудебное соглашение, активно с ним сотрудничал, изобличил преступные действия соучастников, а также помог в раскрытии иного коррупционного преступления, признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Также у осужденного на иждивении имеются трое малолетних детей и престарелые родители, что является смягчающим обстоятельством, как и отсутствие судимостей.
Судебная коллегия определила наказание, назначенное Красникову по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, снизить до трех лет лишения свободы, лишить осужденного права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения.
По версии следствия, в феврале 2017 года в отделение по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга, возглавляемое Владимиром Нечаевым, поступил материал проверки по заявлению директора ООО «ЗМК «Хотэй» о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ТД «Трубпром Урала» Владимира Юзвовича по факту мошеннических действий. Нечаев поручил проведение проверки старшему оперуполномоченному Олегу Красникову, который, изучив материалы, неоднократно докладывал руководству, что в действиях Юзвовича не усматривается криминальной составляющей.
Несмотря на это, Нечаев предложил Красникову выступить в качестве посредника, потребовав с Юзвовича два миллиона рублей за организацию прекращения проверочных мероприятий и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Красников предложил своему знакомому из Нижнего Тагила, бывшему оперуполномоченному ОБЭП Тагилстроевского района, бизнесмену Павлу Панову выйти на Юзвовича, с которым он был знаком, чтобы тот передал два миллиона рублей. В случае отказа против Юзвовича обещали возбудить уголовное дело.
Юзвович согласился передать деньги. «Стрелку» ему забили в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова. Стороны договорились, что разобьют сумму на несколько частей. При передаче одного миллиона рублей от Юзвовича для последующей передачи Нечаеву через Красникова Панова задержали сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области. На каком этапе в дело вмешались спецслужбы, достоверно не известно. По одним данным, Юзвович сам обратился в ФСБ, по другим — «контора» давно вела наблюдение за Нечаевым.
Уголовное дело в отношении Владимира Нечаева было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ и находится международном розыске. Дело в отношении Панова рассматривается в Ленинском районном суде Екатеринбурга, ближайшее заседание состоится 6 августа.
© «Вечерние Ведомости»
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