Долгожданное тепло придет в Свердловскую область

12:17 | 24.06.2018

rostovgazeta.ru

В Свердловскую область пришло долгожданное тепло, которое, однако, будет сопровождаться дождями.



По информации Уральского Гидрометцентра, сегодня, 24 июня, температура воздуха днем прогреется до +24 - +29 градусов, местами небольшой дождь. Таким же теплом порадует нас понедельник, однако местами возможны грозы. В ночь с понедельника на вторник температура будет +11 - +16 градусов.



Во вторник, 26 июня, днём воздух прогреется до +22 - +27 градусов. В среду будет чуть прохладнее – воздух прогреется максимум до +24 градусов. Однако до конца недели температура воздуха не опустится ниже +20 градусов.