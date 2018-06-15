«Свеча памяти» зажжётся в Екатеринбурге 22 июня

12:26 | 19.06.2018

Фото: inserprud.ru

Акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдёт в Екатеринбурге 22 июня.



Более четырех тысяч человек со свечами в руках пройдут по пешеходной зоне вдоль проспекта Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года. По окончании шествия участники выстроятся в слово «Помним», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Акция «Свеча памяти» проходит в Свердловской области уже в восьмой раз. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне приходят тысячи горожан. В этом году, как и всегда, участие в мероприятии примут представители общественных и ветеранских организаций, трудовых коллективов города, а также студенты и школьники. Присоединиться к акции смогут все желающие.