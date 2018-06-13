Фан-зона в екатеринбургском ЦПКиО собрала 21 тысячу болельщиков

09:23 | 15.06.2018

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Фан-зону уральской столицы в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге в первый день чемпионата мира по футболу, 14 июня, согласно официальным данным, посетили , 21 тысяча 200 человек. Болельщики, которые приехали в уральскую столицу из разных городов России и из других стран, остались довольны стартом футбольного праздника, сообщает пресс-служба мэрии.



Вчера фан-зона в Екатеринбурге начала свою работу в 17:00. Кульминацией развлекательной программы стало выступление уральской рок-группы «Чайф». После этого началась долгожданная трансляция первой игры чемпионата – матча между сборными России и Саудовской Аравии, который закончился победой нашей сборной с разгромным счетом 5:0.



Фан-зона будет работать с 14 июня по 15 июля. На площадке фестиваля болельщиков будет транслироваться от одного до трех матчей в день. Открываться фан-зона будет за два часа до первой трансляции. Для того, чтобы обеспечить транспортную доступность фан-зоны, специальные маршруты автобусов и трамваев будут бесплатно доставлять болельщиков в разные районы города по окончанию работы площадки (Центр, Ботаника, Уралмаш, Академический, Сортировка и другие районы).Ездить на шаттлах может любой желающий.



Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).