Городской пруд Екатеринбурга и Плотинку обработали от личинок комаров

14:27 | 8.06.2018

Городской пруд Екатеринбурга, набережная которого является излюбленным местом для прогулок у горожан, обработали от личинок комаров. Такая обработка проводится в уральской столице впервые и призвана предотвратить распространение насекомых в городе, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



«Мы работаем со специальным препаратом, предназначенным для борьбы с личинками всех видов комаров. Личинки комаров убиваются непосредственно в воде. Никакого вредного воздействия на человека и другую фауну, живущую в водоеме, не производится. Препарат довольно быстро разлагается — в течение 10 дней он перестает быть токсичным», — рассказала биолог Ирина Медведева.



Специалист также добавила, что сам препарат представляет собой кристаллические споры бактерий, которые начинают действовать при проглатывании их личинками комаров. В России препарат используется уже давно, но преимущественно в южных регионах страны, таких как Краснодарский край и Астраханская область.



Сегодня рабочие обработали всю поверхность Городского пруда, а также русло реки Исети от моста в Историческом сквере до моста на улице Малышева (Плотинку). Также часть препарата отнесет вниз по течению, а соответственно, область обработки будет гораздо больше — до ЦПКиО имени В.В. Маяковского.



Пруд обработали в целях безопасности жителей города и комфорта гостей. В Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области отмечают, что во многом данная работа проводится для профилактики возможных случаев малярии, разносчиками которой как раз являются комары. Будет ли пруд обрабатываться и в последующие годы, а не только перед наплывом болельщиков в преддверии чемпионата мира по футболу, неизвестно.



Фото Тимура Насибуллина