Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


14:05 | 8.06.2018

Аэропорт Екатеринбурга занял 50-е место в престижном мировом рейтинге

Екатеринбургский аэропорт Кольцово занял 50-е место в рейтинге, составляемом экспертами стартапа AirHelp.

Стоит отметить, что специалисты AirHelp помогают авиапассажирам по всему миру получить компенсацию за задержки, отмены или перебронирования рейсов. Борются с авиакомпаниями от имени миллионов пассажиров, которые не знают о своем праве на компенсацию или им не хватает времени, уверенности или опыта начать самостоятельно процесс возмещения убытков. Рейтинги, составляемые их экспертами, отличаются принципиальностью подхода.

Данный рейтинг аэропортов эксперты AirHelp составили исходя из своевременности вылетов, качества обслуживания и оценок пассажиров.

Из российских аэропортов в рейтинг попали всего три: занявший 15-е место московский Шереметьево, 50-е место занял екатеринбургский аэропорт Кольцово и на 130-м месте обосновался столичный аэропорт Домодедово.

Лучшим среди лучших рейтинга стал аэропорт столицы Катара Хамад, на втором месте — афинский международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса в Греции и третье место досталось аэропорту Токио.

Фото: ОТВ

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:27 | 8.06.2018
В июньские праздники дежурным в Перми назначен Ленинский отдел ЗАГС

18:23 | 8.06.2018
Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в сериях убийств и изнасилований

18:16 | 8.06.2018
Фестиваль искусств «Наш Пермский край» в Чайковском объединит около 2000 творческих детей

17:30 | 8.06.2018
Суд вынес решение по лишению депутатских полномочий Армена Карапетяна

17:26 | 8.06.2018
Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу

17:02 | 8.06.2018
Выпускники Уральского государственного медицинского университета пополнят кадры свердловских больниц

16:26 | 8.06.2018
В среду в Перми пройдет прямая линия по вопросам ЖКХ

16:25 | 8.06.2018
Жителей микрорайона УНЦ на три дня оставят без троллейбусов

16:19 | 8.06.2018
В Перми будет закрыто движение транспорта в Разгуляе в ночь с 11 на 12 июня

16:06 | 8.06.2018
В Екатеринбургском зоопарке серьёзное пополнение

16:05 | 8.06.2018
Владимир Бурматов обсудил с министром природы экологию Южного Урала

16:04 | 8.06.2018
Копейская школа бокса получит дополнительные финансы

16:00 | 8.06.2018
Владимир Спиваков даст концерт на новой эспланаде в Перми летом 2019 года

15:55 | 8.06.2018
На подъезде к Екатеринбургу установили дорожные знаки, запрещающие движение автобусов

15:51 | 8.06.2018
Энергетики информируют пермяков о кратковременных перепадах качества горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному сезону

14:27 | 8.06.2018
Городской пруд Екатеринбурга и Плотинку обработали от личинок комаров

14:05 | 8.06.2018
Аэропорт Екатеринбурга занял 50-е место в престижном мировом рейтинге

14:05 | 8.06.2018
Фан-зона в ЦПКиО в Екатеринбурге будет бесплатной для всех горожан: подробности работы площадки

13:01 | 8.06.2018
Сообщника Андрея Овчинникова, обвиняемого в похищении екатеринбургского коммерсанта, оставили под стражей

12:51 | 8.06.2018
Прокуратура поставила «неуд» организации питания в школах Екатеринбурга

12:14 | 8.06.2018
В 2019 году в Прикамье проведут комплексные кадастровые работы на площади более 1,5 тысячи гектаров

12:06 | 8.06.2018
В Перми состоялось LIII заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО

11:57 | 8.06.2018
В Екатеринбурге участник любовных разборок отправился в колонию за убийство оппонента

11:48 | 8.06.2018
Погода в выходные не порадует свердловчан

11:32 | 8.06.2018
Похоронный бизнесмен Гурам Давришян вернулся: он намерен взыскать со своих обидчиков компенсацию

10:32 | 8.06.2018
В праздники на дорогах Зауралья полицейские проверят водителей на трезвость

10:09 | 8.06.2018
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели при пожаре пятерых человек в Нижнем Тагиле

10:04 | 8.06.2018
В Пермском крае разработают уникальный для России проект инфекционной больницы

08:51 | 8.06.2018
Под Нижним Тагилом дотла сгорел жилой дом. Пожар едва не перекинулся на соседей

08:40 | 8.06.2018
На Урале в результате пожара погибла семья с тремя детьми

07.06.2018

23:15 | 7.06.2018
В Свердловской области снова ожидаются заморозки

21:37 | 7.06.2018
Екатеринбургский пруд впервые обработают от личинок комаров

20:55 | 7.06.2018
Село Камышево под Белояркой газифицируют за 50 миллионов рублей

20:35 | 7.06.2018
В Белоярке отремонтируют пять километров трубопровода в самом многострадальном поселке

20:05 | 7.06.2018
Защищать свердловского экс-депутата Армена Карапетяна приехали высокопоставленные «справедливороссы» из Москвы

19:57 | 7.06.2018
В Екатеринбурге на месяц закроют мост, ведущий в поселок Исток

19:54 | 7.06.2018
Будущие кандидаты в депутаты гордумы Екатеринбурга начали раздавать предвыборные обещания

комментариев: 1

18:01 | 7.06.2018
В Перми опечатан дом быта «Изумруд»

17:32 | 7.06.2018
Свердловские антимонопольщики выиграли суд у мэрии Екатеринбурга по вопросу размещения киосков

16:51 | 7.06.2018
Банда екатеринбуржцев предстанет перед судом за серию автоугонов

16:47 | 7.06.2018
В мероприятиях ко Дню России примут участие более 300 тысяч жителей Прикамья

16:25 | 7.06.2018
Энергетики «Пермской сетевой компании» ведут устранение дефекта на теплосети на ул. Пермской

16:12 | 7.06.2018
Мероприятия Дягилевского фестиваля задействуют 5 новых пермских площадок

15:48 | 7.06.2018
Бажовские экспрессы для жителей и гостей Южного Урала

15:37 | 7.06.2018
Тысячи екатеринбуржцев остались без интернета и ТВ во время прямой линии президента России Владимира Путина

15:27 | 7.06.2018
Михаил Бабич поздравил актрису Пермского Театра-Театра с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации»

15:07 | 7.06.2018
Концертную площадку в Екатеринбурге обеспечили скоростным интернетом

14:56 | 7.06.2018
В субботу и в понедельник в центре Перми будет ограничено движение транспорта

14:33 | 7.06.2018
Разработчики карьера под Режом доказали в суде свою непричастность к захламлению леса

14:26 | 7.06.2018
Южноуральские пенсионеры старше 80 лет объединились в клуб


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 