Аэропорт Екатеринбурга занял 50-е место в престижном мировом рейтинге

14:05 | 8.06.2018

Екатеринбургский аэропорт Кольцово занял 50-е место в рейтинге, составляемом экспертами стартапа AirHelp.



Стоит отметить, что специалисты AirHelp помогают авиапассажирам по всему миру получить компенсацию за задержки, отмены или перебронирования рейсов. Борются с авиакомпаниями от имени миллионов пассажиров, которые не знают о своем праве на компенсацию или им не хватает времени, уверенности или опыта начать самостоятельно процесс возмещения убытков. Рейтинги, составляемые их экспертами, отличаются принципиальностью подхода.



Данный рейтинг аэропортов эксперты AirHelp составили исходя из своевременности вылетов, качества обслуживания и оценок пассажиров.



Из российских аэропортов в рейтинг попали всего три: занявший 15-е место московский Шереметьево, 50-е место занял екатеринбургский аэропорт Кольцово и на 130-м месте обосновался столичный аэропорт Домодедово.



Лучшим среди лучших рейтинга стал аэропорт столицы Катара Хамад, на втором месте — афинский международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса в Греции и третье место досталось аэропорту Токио.



Фото: ОТВ