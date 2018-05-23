Жительница Лесного убила знакомую и спрятала труп в шкафу

Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней ранее судимой местной жительницы города Лесного, обвиняемой в убийстве.По данным следствия, в мае 2018 года женщина на почве конфликта убила свою знакомую, когда была у нее в гостях. Это произошло в квартире дома на улице Мира. После убийства женщина спрятала труп в шкафу.Преступление обнаружилось, только когда родственники обратились в полицию. Вскоре задержали подозреваемую – местную жительницу. Она призналась в убийстве. Сейчас по данному делу продолжается расследование.