Следователи свердловского СКР допросили белоярского депутата. Возбуждено уголовное дело

14:53 | 24.05.2018

Оперативники УФСБ по Свердловской области начали кампанию по выявлению должностных лиц Департамента лесного хозяйства, причастных к различного рода преступлениям. Как стало известно veved.ru, накануне следователями СКР был допрошен депутат думы Белоярского городского округа, главный специалист по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество» (одно из структурных подразделений Департамента) Алексей Бутаков.



По неофициальным данным, он находился в поле зрения органов госбезопасности как минимум с сентября 2017 года. По некоторой информации, Бутаков стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») следственным отделом по городу Заречный СУ Следственного комитета по Свердловской области.



По непроверенным данным, Бутаков написал явку с повинной и договорился о сотрудничестве со следственными органами. Кроме этого, не исключается возбуждение уголовных дел по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



Директор ГКУ СО «Свердловское лесничество» Юрий Якушев отказался комментировать данную информацию. Алексей Бутаков в телефонном разговоре с корреспондентом veved.ru заявил, что, по его информации, пока никакого уголовного дела нет и, вероятно, его допрашивали в качестве свидетеля. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области также добавили, что Алексей Бутаков пока не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.



Обсуждается, что 31 мая, на ближайшем заседании думы Белоярского городского округа, будет поставлен вопрос о лишении Бутакова депутатских полномочий. Ранее он участвовал в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Белоярки, его неоднократно видели за рулем престижного внедорожника Toyota Highlander.