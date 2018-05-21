В районе поселка Исток потушили ангар для хранения пленки ПВХ

11:51 | 23.05.2018

Сегодня утром в районе поселка Исток разгорелся крупный пожар площадью 250 квадратных метров. Горел ангар для хранения пленки ПВХ.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент пожар потушен. Пострадавших нет. В тушении задействовали семь единиц техники, 20 человек личного состава.





Фото: Инцидент. Екатеринбург/ВКонтакте