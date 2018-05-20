В Полевском возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

11:30 | 22.05.2018

В Полевском возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты с декабря 2017 года по март 2018 года работникам ООО «Авторизованный центр «ЭнергооборудованиеСервис Рус».



Пострадали 57 сотрудников. Задолженность перед ними составляет более четырех миллионов рублей.



«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Сейчас решается вопрос о наложении ареста на банковские счета и имущество компании.





Фото: news-factor.ru