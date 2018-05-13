В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 будет дежурить авиамедицинская бригада

11:59 | 15.05.2018

Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет работать авиамедицинская бригада. Заявка опубликована на сайте госзакупок.



Согласно документации, бригада будет дежурить с 12 до 28 июня, всего 384 часа. Вертолет будет вылетать после поступления вызова и доставлять пациента в клинику. В состав бригады входят два медицинских работника.



«Исполнитель обеспечивает место базирования ВС, круглосуточное дежурство авиамедицинской бригады и ВС с летным составом и в пределах административных границ города Екатеринбурга», — говорится в документе.



На авиамедицинскую бригаду потратят 2,3 млн рублей.





Фото: moskva.bezformata.ru