В Нижнем Тагиле отменили выставку бронетехники «Диверсификация-2018»

11:37 | 15.05.2018

В 2018 году выставки «Диверсификация» в Нижнем Тагиле не будет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, выставку отменили из-за плотного графика аналогичных мероприятий.



«В этом году не будет, в следующем планируется», — подтвердили в Минпромторге.



Напомним, что в прошлом году традиционную российскую выставку вооружения Russia Arms Expo перенесли из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку. После этого уральскому городу обещали новую выставку — «Диверсификация». Первая планировалась на 2018 год.





Фото: obobrali.ru