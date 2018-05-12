В Асбесте мужчину подозревают в организации занятия проституцией

13:54 | 14.05.2018

В Асбесте возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» в отношении ранее судимого за кражу мужчины 1979 года рождения.



По данным следствия, подозреваемый познакомился в Интернете с двумя женщинами, 27 и 30 лет, и предложил им заниматься проституцией. Встречи проходили в банных комплексах и съемных квартирах. Мужчина, само собой, получал часть прибыли.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, женщины привлечены к административной ответственности в виде штрафов на полторы тысячи рублей. Предполагаемому организатору грозит до пяти лет лишения свободы.





Фото: topdialog.ru