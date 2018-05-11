Очередной взрыв телебашни в Екатеринбурге повредил автомобили

13:14 | 12.05.2018

Сегодня утром в самом центре столицы Урала снова прогремел взрыв – бригада, занимающаяся демонтажем остатков снесённой телебашни в очередной раз подорвала основание недостроя. Информация об этом появилась в соцсетях от очевидцев – жителей близлежащего ЖК «Артек».



По данным очевидцев, бетонные осколки имели настолько сильную амплитуду полёта, что пролетели через ограждение и угодили прямиком в припаркованные у ЖК автомобили. По предварительным данным, взрывная волна пробила лобовое стекло у двух машин. Жители дома добавляют, что валуны пролетели через детскую площадку, на которой в то время могли быть маленькие дети. К счастью, никто не пострадал.



Отметим, что в пресс-службе УГМК, которая являлась заказчиком сноса, подтвердили информацию об инциденте и готовы полностью компенсировать ущерб пострадавшим.



Фото: e1.ru