Уралец угнал машину, ограбил магазин и попал в аварию

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Байкаловского района 1994 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 6 мая молодой человек был в гостях в деревне Захарова, где употреблял спиртные напитки. Ночью, возвращаясь домой, он увидел во дворе одного из домов автомобиль «УАЗ», угнал его и отправился в соседнюю деревню. Там он ограбил местный магазин: вынес кассу, а также продовольственные и промышленные товары.Задержали молодого человека после того, как он попал в аварию. Это произошло на 27-ом километре дороги Горбуновское – Ирбит. Пьяный водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.