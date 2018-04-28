На территории детского сада на Уралмаше произошел пожар

21:07 | 29.04.2018

Инцидент произошел сегодня вечером. На Уралмаше на территории детского сада, который недавно закрылся, вспыхнул пожар. Как рассказывают очевидцы, пожар начался на бульваре Культуры, загорелся хозяйственный домик.



— Садик сейчас не работает, его недавно закрыли на ремонт. Пожарные быстро приехали, до сих пор тушат, — сообщает очевидец. — Но основное здание закоптилось, стекла повреждены из-за пожара. Небо было все черное из-за дыма, пламя высоко поднималось, на несколько метров. А еще из горящей постройки доносились взрывы, уж не знаю, что там хранилось, но звук был — как дети петарды взрывают, только громче.



В МЧС по Свердловской области сообщают, что пожар произошел на территории неэксплуатируемого детского сада. Тушением занимаются 6 пожарных на двух машинах. Пожар распространился на площади 60 квадратных метров.



Фото: cod63.ru