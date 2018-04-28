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21:07 | 29.04.2018

На территории детского сада на Уралмаше произошел пожар

Инцидент произошел сегодня вечером. На Уралмаше на территории детского сада, который недавно закрылся, вспыхнул пожар. Как рассказывают очевидцы, пожар начался на бульваре Культуры, загорелся хозяйственный домик.

— Садик сейчас не работает, его недавно закрыли на ремонт. Пожарные быстро приехали, до сих пор тушат, — сообщает очевидец. — Но основное здание закоптилось, стекла повреждены из-за пожара. Небо было все черное из-за дыма, пламя высоко поднималось, на несколько метров. А еще из горящей постройки доносились взрывы, уж не знаю, что там хранилось, но звук был — как дети петарды взрывают, только громче.

В МЧС по Свердловской области сообщают, что пожар произошел на территории неэксплуатируемого детского сада. Тушением занимаются 6 пожарных на двух машинах. Пожар распространился на площади 60 квадратных метров.

Фото: cod63.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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