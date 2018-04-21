МЧС призывает уральцев быть более внимательными из-за непогоды

14:01 | 24.04.2018

На дорогах Свердловской области сохраняется сложная обстановка из-за неблагоприятных погодных условий. Сегодня на территории региона идут дожди и мокрый снег. Больше всего осадков выпало в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ирбите, а также в Тавдинском, Талицком и Туринском городских округах.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях следят за ситуацией на дорогах с помощью 26 камер видеонаблюдения. Жителей просят отказаться от дальних поездок и призывают к повышенной внимательности.



Также возможны перебои в подаче электроэнергии и подтопление жилых домов.





Фото: okultureno.ru