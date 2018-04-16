В Екатеринбурге решили обанкротить застройщика, построившего жилой комплекс на Россельбане

17:32 | 18.04.2018

Один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — ООО «Т Э Н» — может быть обанкрочен в рамках судебных разбирательств с генподрядчиком — компанией «Вирра», подавшей в Арбитражный суд Свердловской области иск о признании партнера несостоятельным. Сумма исковых требований для ООО «Т Э Н» весьма несущественная — 2 миллиона 746 тысяч рублей.



Известно, что «Вирра» выполняла подрядные работы на строительстве ЖК «Светлый». В прошлом году «Вирра» уже обращалась Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании ООО «Т Э Н» несостоятельным, но впоследствии отказалась от своих требований.



Отметим, что группа компаний «ТЭН» принимала участие в строительстве торгового центра LIMERANCE Fashion Center, ТРЦ «Алатырь», а также ряда жилых комплексов в уральской столице.



Основным акционером ООО «Т Э Н» является известный в Екатеринбурге бизнесмен Сергей Трофимов. Его доля, как и доля другого участника компании, до 30 марта 2018 года находилась в залоге у ПАО «Промсвязьбанк».



Фото: http://pravdaurfo.ru