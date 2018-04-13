В квартире на улице Бородина произошел взрыв

Сегодня днем в квартире пятиэтажки на улице Бородина произошел взрыв. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двух детей. На место прибыли пожарные, за 40 минут им удалось справиться с огнем. Информации о пострадавших пока не поступало.— Сообщение о происшествии поступило в 12:35 (местн.). По предварительной информации, произошел хлопок. Причина устанавливается. В результате хлопка выбиты стекла в квартире. По предварительной информации, других повреждений конструкций нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.По данным «Екатеринбурггаза», причиной могла стать утечка газа.— В данной квартире проживают арендаторы. Женщина уже призналась, что накануне они купили газовую плиту и ее сожитель самостоятельно установил ее, что привело к утечке газа, — рассказали в пресс-службе компании.