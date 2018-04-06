Глава региона поздравил свердловчан с Пасхой

13:01 | 8.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Урала со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой. Обращение к свердловчанам глава региона опубликовал в своем профиле в Instagram.



«Настал самый светлый, самый радостный христианский праздник — Пасха», — напомнил Евгений Куйвашев в своем обращении. Он также сообщил о том, что во всей Свердловской области в храмах идут ночные службы, а Благодатный огонь в церкви специальным бортом привезли прямо из Иерусалима, из храма Гроба Господня. «Желаю всем добра, любви, мира и здоровья. Здорово, что в этом году Пасха совпала с приходом на Урал настоящей весны. Христос Воскресе!» — написал губернатор.



Напомним, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел ночное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, на котором присутствовал Евгений Куйвашев. А в 16:00 в Екатеринбурге пройдет праздничный крестный ход.



Фото: instagram.com/evgenykuyvashev