Следователи начали проверку по факту нападения бойцовской собаки на четырехлетнего ребенка в Екатеринбурге

22:39 | 4.04.2018

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга начал проверку по факту нападения бойцовской собаки на четырехлетнего ребенка.



Инцидент случился вчера, 3 апреля, на улице Куйбышева. Известно, что хозяйкой собаки является 19-летняя девушка, которая не смогла удержать своего пса. По информации пресс-службы Следственного комитета Свердловской области, собака сорвалась с поводка и набросилась на девочку. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где врачи оказали ей помощь и отпустили домой.



Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.



Фото: dpchas.com.ua