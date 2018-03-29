Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 апреля 2018 года

10:45 | 2.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 01.04.2018 до 08:00 02.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 86 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 70 противоправных деяний. Из них одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, два грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, три мошенничества, пять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло одно ДТП, в котором пострадали два человека.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 40 870 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 1315 сотрудников органов внутренних дел, 212 курсантов УрЮИ МВД России, 28 сотрудников Росгвардии, 118 работников частных охранных организаций, 18 казаков, 89 членов добровольных народных дружин. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области